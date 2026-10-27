Central Norte jugara la ultima fecha ya salvado

Central Norte puede respirar tranquilo. Después de una temporada cargada de sufrimiento y de llegar a las últimas fechas con la permanencia en juego, el Cuervo consiguió el objetivo de mantenerse en la Primera Nacional y continuará en la categoría durante 2027.

La confirmación llegó este lunes, desde el estadio Juan Pasquale, donde Defensores de Belgrano y San Miguel igualaron 0 a 0. El resultado condenó al Trueno Verde al descenso y dejó al conjunto salteño fuera del alcance de su rival directo.

Central había quedado a la espera de ese encuentro después de empatar sin goles ante Acassuso en el estadio Padre Martearena. Con 38 puntos, el equipo dirigido por Alexis Matteo necesitaba que San Miguel no ganara para asegurar matemáticamente su permanencia. Finalmente, el empate terminó de sellar la salvación.

Un alivio después de tanta incertidumbre

El Cuervo llegó a la recta final del campeonato obligado a mirar de reojo los resultados de sus rivales. El triunfo agónico frente a Chaco For Ever había sido un paso fundamental, pero la igualdad ante Acassuso impidió festejar la permanencia ante su gente.

La definición se trasladó entonces a Buenos Aires. Defensores de Belgrano y San Miguel no lograron romper el cero y el desenlace favoreció directamente al equipo salteño.

De esta manera, quedaron definidos los dos descensos de la Zona A: Acassuso, que perdió la categoría tras el empate en Salta, y San Miguel, que no pudo conseguir el resultado que necesitaba para seguir con vida.

Central seguirá en la segunda categoría

La permanencia representa un alivio deportivo e institucional para Central Norte, que había regresado a la Primera Nacional en 2025 y consiguió sostener su lugar para la temporada 2027.

El objetivo está cumplido, aunque la campaña dejará cuestiones por revisar. El equipo tuvo que esperar hasta las últimas jornadas para resolver su futuro y ahora tendrá la oportunidad de cerrar el torneo con mayor tranquilidad.

El Cuervo se salvó. La permanencia ya está asegurada y la próxima temporada volverá a tener al azabache entre los protagonistas de la Primera Nacional.