Vélez goleó en Santiago del Estero y le pisa los talones a Boca en la tabla anual

Vélez Sarsfield consiguió una contundente victoria por 5 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto quedó a solo dos puntos de Boca en la tabla anual.

La gran figura del encuentro fue el delantero paraguayo Ronaldo Martínez, quien convirtió tres goles y dio una asistencia. Matías Pellegrini y Lucas Robertone completaron la goleada del conjunto de Liniers.

El Fortín abrió el marcador cuando Martínez asistió a Pellegrini y el mediocampista definió con precisión ante el arquero Alan Aguerre.

A los 21 minutos llegó el segundo tanto. Esta vez, Pellegrini participó en la construcción de la jugada y Martínez apareció para definir por encima del arquero, dejando a Vélez con una ventaja considerable antes del descanso.

En el segundo tiempo, a los 12 minutos, Ronaldo Martínez sorprendió con una espectacular media chilena desde el borde del área para establecer el 3 a 0.

Apenas cuatro minutos después, Lucas Robertone aprovechó una serie de rebotes dentro del área y sacó un potente remate para convertir el cuarto gol del equipo visitante.

La goleada se completó a los 38 minutos, cuando el árbitro Pablo Echavarría sancionó un penal tras revisar una infracción mediante el VAR. Martínez ejecutó con precisión y selló su primer triplete con la camiseta de Vélez.

Vélez se acerca a Boca en la tabla anual

Con esta victoria, Vélez alcanzó los 27 puntos y quedó segundo en la Zona A del Clausura. Además, aseguró matemáticamente su clasificación a los playoffs, cuando todavía restan dos fechas de la fase regular.

En la tabla anual, el equipo de Barros Schelotto llegó a las 55 unidades y se ubicó tercero, a solo dos puntos de Boca Juniors, que lidera con 57. Rosario Central permanece entre ambos equipos, con 56 puntos.

Por su parte, Central Córdoba continúa en el penúltimo puesto de la Zona A con apenas diez unidades y ya no tiene posibilidades de clasificar a los octavos de final.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a San Lorenzo el sábado 31 de octubre, mientras que el conjunto santiagueño buscará recuperarse cuando visite a Platense.

El Fortín llega al tramo decisivo del campeonato con una clasificación asegurada y todavía con posibilidades de pelear por el primer puesto de la tabla anual.