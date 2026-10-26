De “Alicia” a “Los dinosaurios”: cómo Charly García contó la historia argentina a través del rock

A propósito de los 75 años de Charly García, el historiador Nicolás Gana analizó cómo sus canciones permiten comprender distintos momentos de la historia argentina, especialmente la última dictadura militar y las expectativas que surgieron con el regreso de la democracia.

Durante su columna en N & N por Aries, Gana explicó que la música no solo refleja una época, sino también los miedos, las experiencias y las esperanzas de la sociedad que la atraviesa.

Charly García y las canciones que hablaron de la dictadura

El historiador tomó como ejemplo “Canción de Alicia en el país”, incluida en el disco Bicicleta de Serú Girán, publicado en 1980.

Según explicó, Charly recurrió a personajes y referencias de un mundo fantástico para construir una crítica al terrorismo de Estado y describir el clima de persecución que atravesaba la Argentina.

“Está marcando el cambio de época”, señaló Gana, al destacar cómo la letra recuperaba experiencias políticas anteriores y las contrastaba con la violencia de la dictadura.

También remarcó que la canción transmitía un futuro marcado por la incertidumbre y el miedo, una percepción relacionada con el contexto histórico en el que fue creada.

De la desesperanza al regreso de la democracia

Gana vinculó ese análisis con la teoría del historiador alemán Reinhart Koselleck, quien planteó que las sociedades construyen su visión del futuro a partir de las experiencias del pasado.

En ese sentido, comparó “Canción de Alicia en el país” con “Los dinosaurios”, publicada en 1983, cuando la dictadura llegaba a su fin.

Para el historiador, esta última canción reflejó un cambio en las expectativas sociales: después de años de represión, comenzaba a abrirse la posibilidad de un futuro diferente.

La columna también recuperó canciones de Luis Alberto Spinetta y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, para mostrar cómo distintas generaciones del rock argentino expresaron sus propias miradas sobre el país.

Gana destacó la capacidad de Charly García para interpretar su tiempo y convertir sus canciones en testimonios culturales de la historia argentina.