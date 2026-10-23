Motoviajeras en Cachi: “La moto es una excusa, el motor lo tenemos adentro”

Cachi es sede de un encuentro de mujeres motoviajeras que se desarrollará hasta el 25 de octubre, con charlas, actividades culturales y espacios para compartir experiencias. Una de sus impulsoras es Belén Couso, creadora de Mujeres al Mando, una comunidad que desde hace diez años promueve la participación femenina en el motociclismo y la enseñanza de manejo.

“Hace diez años lidero la comunidad Mujeres al Mando, que es una comunidad que inspiré y formé para que más mujeres se sumen al motociclismo, pierdan miedos y experimenten lo lindo de lo que es este vehículo y no se lo priven”, contó en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Para Couso, uno de los principales obstáculos que encuentran las mujeres al momento de acercarse al motociclismo es el miedo, muchas veces relacionado con el desconocimiento.

En ese sentido, remarcó que aprender a conducir y adquirir confianza son aspectos fundamentales para animarse a salir a la calle. “La moto es para cualquiera. Solamente hay que capacitarse y aprender, como uno maneja un auto”, expresó.

La impulsora de Mujeres al Mando también destacó la responsabilidad con la que, según su experiencia, muchas mujeres encaran el aprendizaje. Consideró que suelen prestar especial atención a la seguridad y a la necesidad de prepararse antes de comenzar a circular.

Más allá de la conducción, Couso señaló que el motociclismo también representa una oportunidad para asumir nuevos desafíos y conocer otras personas.

“La moto es una excusa. Al subirse, el motor lo tenemos adentro, y creo que esa misma curiosidad es el motor, que podemos traducirlo a cualquier actividad. La moto trasciende en un montón de cosas”, concluyó.