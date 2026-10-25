Día de la Pasta: curiosidades, sabores y consejos de un cocinero salteño

Los ravioles fritos, los fideos que sobraron del almuerzo y las salsas que parecen más ricas al día siguiente fueron algunos de los protagonistas de la columna gastronómica de Martín Aisama en Qué Domingo por Aries.

En el Día Mundial de la Pasta, el cocinero salteño repasó distintas maneras de preparar uno de los platos más populares de la mesa argentina y dejó una recomendación poco habitual: empanar los ravioles antes de freírlos, para conseguir una textura crocante.

Qué hacer con la pasta que sobró

Aisama explicó que los fideos del día anterior pueden transformarse en una preparación completamente distinta. Una alternativa consiste en formar pequeñas albóndigas con la pasta, empanarlas y freírlas, para servirlas con pesto o alguna salsa.

También contó por qué muchas personas sienten que los guisos y las pastas resultan más sabrosos después de reposar. Según explicó, la pasta continúa absorbiendo parte de la salsa, mientras que las grasas cambian de textura al enfriarse.

El cocinero compartió además un consejo para combinar pastas y salsas: los fideos finos acompañan mejor las preparaciones ligeras, mientras que las pastas anchas permiten retener salsas más espesas, como el ragú.