La otra cara de la Iglesia salteña: los curas que desafiaron al poder en los años 70

La historia de la Iglesia católica en Salta durante la década de 1970 estuvo atravesada por fuertes contradicciones internas, disputas políticas y el avance de la persecución contra quienes promovían una mayor participación social. En su columna por Aries, el historiador Nicolás Gana recuperó las experiencias de dos sacerdotes que desafiaron las estructuras tradicionales del poder eclesiástico: Vicente Vázquez Sánchez y George Haas.

El análisis surgió a propósito de la presentación de Animas Quaerere (Buscar almas), el nuevo libro del periodista Andrés Gauffin, que reconstruye los itinerarios espirituales de tres figuras religiosas durante los años de violencia política en Salta: monseñor Carlos Mariano Pérez, Vicente Vázquez Sánchez y George Haas.

Gana explicó que la obra utiliza recursos de la ficción histórica para reconstruir vínculos entre los protagonistas cuando las fuentes documentales no permiten establecer completamente sus relaciones.

Vicente Vázquez Sánchez, el sacerdote que terminó detenido y expulsado del país

El historiador recordó que Vázquez Sánchez era un sacerdote español de origen vasco que llegó a Salta en 1968, convocado por monseñor Pérez.

Adhería al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente de la Iglesia que cuestionaba los privilegios institucionales y promovía una mayor cercanía con los sectores populares.

En Salta desarrolló una intensa actividad pastoral con jóvenes, especialmente mediante encuentros espirituales en La Caldera, campamentos scouts y cabalgatas solidarias hacia localidades del interior.

Según Gana, para 1974 había organizado alrededor de 90 encuentros de formación, de los que participaron más de 2.000 jóvenes.

Sin embargo, su actividad comenzó a ser observada por las fuerzas de seguridad en medio del endurecimiento político que siguió a la intervención federal de Salta y al desplazamiento del gobernador Miguel Ragone, en noviembre de 1974.

El sacerdote fue detenido y alojado en Villa Las Rosas junto con otros dirigentes vinculados al gobierno provincial, entre ellos el exintendente Gerardo Bavio.

Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Devoto. Aunque recuperó la libertad meses después, no volvió a incorporarse al clero salteño y terminó radicándose en España, donde falleció años más tarde.

George Haas, el rector de la UCASAL que apoyó las protestas estudiantiles

La segunda historia abordada por Gana fue la del sacerdote jesuita estadounidense George Haas, quien llegó a Salta en 1968 para desempeñarse como rector de la Universidad Católica de Salta (UCASAL).

Durante su gestión impulsó una universidad abierta a la comunidad, con mayor participación de docentes y estudiantes en las decisiones institucionales.

En 1969 respaldó pronunciamientos estudiantiles vinculados con las protestas que precedieron al Cordobazo y manifestó su solidaridad con quienes reclamaban justicia social.

Estas posiciones generaron tensiones con sectores conservadores de la Iglesia y con grupos económicos vinculados al sostenimiento de la universidad.

Gana recordó que la institución recibía aportes de empresarios y del Estado provincial, en un contexto en el que las discusiones sobre la orientación académica también reflejaban los enfrentamientos políticos de la época.

La situación de Haas se agravó durante 1974, cuando fue cuestionado por publicaciones vinculadas con la extrema derecha que lo acusaban de permitir la difusión de ideas marxistas.

Finalmente, renunció al rectorado en diciembre de ese año. Su reemplazo fue un sacerdote vinculado con el Ejército, lo que, según el historiador, marcó un profundo cambio en la conducción institucional.

Las contradicciones de la Iglesia durante la dictadura

Gana señaló que las historias de ambos religiosos permiten comprender que la Iglesia salteña no actuó como un bloque homogéneo durante aquellos años.

Mientras algunos sacerdotes acompañaban movimientos juveniles y sociales, otros sectores eclesiásticos mantenían relaciones estrechas con el poder político y militar.

En ese contexto, el historiador también mencionó las controversias que rodearon a monseñor Carlos Mariano Pérez durante la última dictadura y los primeros años de la recuperación democrática.

“La riqueza del libro está en ver la relación entre estos cuadros tan dispares y contradictorios dentro de la misma institución”, destacó.

Presentan el libro de Andrés Gauffin en Salta

El libro Animas Quaerere será presentado este martes 20 de octubre, a las 18.30, en la Sala Walter Adet del Complejo de Bibliotecas, ubicado en Sarmiento y Belgrano.

Nicolás Gana participará de la presentación y compartirá su análisis sobre la obra, que recupera un período de la historia salteña todavía poco explorado desde la investigación histórica.

El historiador destacó que el trabajo de Gauffin constituye una oportunidad para recuperar testimonios, revisar las tensiones entre Iglesia y política y profundizar el conocimiento sobre la Salta de los años 70.