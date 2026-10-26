Del respaldo a Bolsonaro al silencio por Lula: la reacción de Milei ante las elecciones brasileñas

El presidente Javier Milei no felicitó públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil. El mandatario argentino no publicó nada en reconocimiento al resultado del balotaje.

Luego de su celebrar el desempeño de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, le dedicó un mensaje de respaldo político a través de su cuenta de X.

“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, había escrito Milei en aquella oportunidad.

El Presidente también expresó entonces su deseo de trabajar conjuntamente con Bolsonaro para fortalecer las relaciones comerciales, culturales y políticas entre Argentina y Brasil.

Milei compartió una denuncia de fraude durante las elecciones

Aunque no felicitó al ganador, Milei sí tuvo actividad en redes sociales vinculada con los comicios brasileños durante el domingo 25 de octubre.

El mandatario compartió una publicación de La Derecha Diario que acusaba a Lula de intentar “robar las elecciones” mediante la extensión de dos horas del horario de votación.

La medida había sido dispuesta por las autoridades judiciales brasileñas ante dificultades que afectaban el acceso de algunos ciudadanos a los centros electorales. La publicación compartida por Milei no aportaba pruebas que acreditaran un fraude.

El candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, también cuestionó la ampliación del horario y anunció su intención de solicitar judicialmente la anulación de las elecciones.

Sin embargo, el resultado proclamado por las autoridades electorales confirmó la victoria de Lula, quien obtuvo aproximadamente el 51,8% de los votos válidos frente al 48,2% de Bolsonaro.