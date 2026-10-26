Kicillof celebró la reelección de Lula en Brasil: “Hay otro camino”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, luego de imponerse sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre. A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense destacó el resultado y dejó un mensaje con contenido político.

“Una noche histórica, un futuro mejor”, escribió Kicillof al conocerse la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT), quien consiguió un nuevo mandato presidencial.

El gobernador interpretó el resultado como una demostración de perseverancia política y resaltó la capacidad de Lula para obtener nuevamente el respaldo de los ciudadanos brasileños.

“Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”, sostuvo en su publicación.

Un mensaje contra la injerencia extranjera y las campañas de odio

Kicillof también hizo referencia al clima político que atravesó la campaña electoral brasileña y cuestionó lo que describió como intentos de interferencia externa y campañas de desinformación.

“No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, expresó el gobernador bonaerense.

Finalmente, cerró su mensaje con una consigna que puede leerse en el contexto de sus diferencias políticas con el Gobierno de Javier Milei: “Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡Hay otro camino!”.

El mandatario argentino había manifestado su respaldo a Flávio Bolsonaro, mientras que Kicillof expresó en distintas oportunidades su cercanía política con Lula y su visión sobre la integración regional.

El gobernador bonaerense ha mantenido encuentros con Lula y funcionarios brasileños para abordar cuestiones productivas, comerciales y energéticas, en el marco de la relación entre la provincia de Buenos Aires y el principal socio comercial de Argentina.

Con su mensaje, Kicillof no solo felicitó al presidente reelecto, sino que también reivindicó una orientación política distinta de la que impulsa el Gobierno nacional, tomando como referencia el resultado de las elecciones brasileñas.