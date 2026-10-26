Massa celebró el triunfo de Lula en Brasil: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”

El excandidato presidencial Sergio Massa celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil con un mensaje de respaldo político y personal. El líder del Frente Renovador destacó la trayectoria del mandatario brasileño y su relación con Argentina tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

“Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”, escribió Massa en sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto al presidente brasileño y reivindicó su recorrido desde el movimiento obrero hasta la Presidencia.

El exministro de Economía definió a Lula como “el obrero que perdió hasta ganar” y lo destacó por su papel en el desarrollo industrial de Brasil y la defensa de los recursos nacionales.

También resaltó la cercanía del mandatario con Argentina. “El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”, expresó.

Massa cerró su mensaje con una referencia al lugar que ocupa Lula en la política latinoamericana: “La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”.

Lula consiguió su reelección frente a Bolsonaro

El presidente brasileño obtuvo el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La victoria le permitirá iniciar su cuarto mandato presidencial y representa la continuidad del Partido de los Trabajadores al frente del Gobierno brasileño.

El resultado generó distintas reacciones en la política argentina. Dirigentes del peronismo, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, también celebraron la victoria del mandatario brasileño.

En contraste, Javier Milei había manifestado públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral, en un escenario marcado por las diferencias ideológicas que mantiene con Lula.

El mensaje de Massa reafirma su cercanía con el presidente brasileño y su identificación con un sector del peronismo que mantiene vínculos políticos con el Partido de los Trabajadores de Brasil.