Cristina Kirchner celebró el triunfo de Lula: “Un auténtico 17 de Octubre electoral”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó el respaldo popular que le permitió imponerse frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial del domingo 25 de octubre.

A través de su cuenta de X, la exmandataria argentina felicitó al pueblo brasileño y estableció una comparación entre la jornada electoral y el 17 de octubre, una de las fechas más representativas de la historia del peronismo.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral”, escribió Cristina Kirchner en su publicación.

El mensaje también estuvo dirigido especialmente al presidente reelecto, con quien mantiene una relación política de larga trayectoria.

“Y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, agregó.

El significado de la comparación con el 17 de octubre

La referencia de Cristina Kirchner remite al 17 de octubre de 1945, cuando una movilización de trabajadores reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y marcó un acontecimiento fundacional del movimiento justicialista.

Al utilizar esa comparación, la expresidenta vinculó el triunfo electoral de Lula con la tradición de movilización popular que reivindica el peronismo argentino.

El mensaje también refleja la cercanía política entre ambos dirigentes, quienes compartieron espacios de cooperación regional durante sus respectivos gobiernos y mantienen vínculos dentro de los sectores progresistas latinoamericanos.

Lula consiguió su cuarto mandato presidencial

El presidente brasileño logró imponerse en la segunda vuelta electoral con aproximadamente el 51,8% de los votos válidos, frente al 48,2% obtenido por Flávio Bolsonaro, según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

La victoria le permitirá a Lula iniciar un cuarto mandato al frente del país y prolongar la presencia del Partido de los Trabajadores en el Gobierno.

El resultado también provocó repercusiones en Argentina, donde distintos dirigentes del peronismo, entre ellos Sergio Massa y Axel Kicillof, expresaron su respaldo al mandatario brasileño.

El triunfo de Lula se produjo después de una campaña marcada por la polarización política. En Argentina, Javier Milei había manifestado su apoyo a Flávio Bolsonaro, lo que dejó expuestas las diferencias de posicionamiento entre el oficialismo nacional y referentes de la oposición peronista.