Lula apuntó contra Bolsonaro tras su reelección: “Nunca vi tanta mentira en una campaña”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró su reelección y lanzó fuertes críticas contra su rival, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de haber recurrido sistemáticamente a la mentira durante la campaña presidencial.

En su primer discurso después de conocerse los resultados del balotaje del domingo 25 de octubre, el mandatario aseguró que su victoria representó una respuesta de los ciudadanos frente a la desinformación y el negacionismo.

“Esta elección fue una derrota del negacionismo, fue una derrota de la mentira”, expresó Lula ante sus seguidores, reunidos para celebrar el resultado electoral.

El presidente recordó su extensa trayectoria política y aseguró que nunca había enfrentado una campaña con las características de la que protagonizó frente al hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Ya debatí con mucha gente, participé de muchas elecciones, me reúno todos los años con los principales presidentes del mundo, pero nunca imaginé encontrarme con alguien que pudiera mentir tanto”, sostuvo.

Lula también cuestionó el tono de los debates presidenciales y aseguró que algunas intervenciones de su adversario le provocaron incomodidad por el nivel de confrontación.

Lula anunció que buscará regular las redes sociales

Uno de los anuncios más importantes de su discurso estuvo relacionado con las grandes empresas tecnológicas, a las que acusó de intervenir en el proceso electoral brasileño.

El mandatario sostuvo que durante la campaña existieron intentos de influir en el voto mediante las plataformas digitales y adelantó que su próximo Gobierno impulsará medidas para regular su funcionamiento.

“No podemos permitir que empresas gigantes ganen miles de millones, no paguen impuestos y pretendan orientar el resultado electoral de nuestro país”, afirmó.

Además, defendió que los delitos cometidos en entornos digitales reciban un tratamiento legal equivalente al de aquellos que ocurren fuera de internet.

Las declaraciones se produjeron después de una campaña marcada por la circulación de videos manipulados, contenidos generados con inteligencia artificial y acusaciones cruzadas de desinformación.

Prometió gobernar para todos los brasileños

Durante su discurso, Lula también agradeció a los electores, a los movimientos sociales y a los sectores políticos que acompañaron su candidatura.

El dirigente del Partido de los Trabajadores aseguró que su nuevo mandato buscará ampliar la participación ciudadana y fortalecer áreas como la educación, la salud y el desarrollo tecnológico.

También prometió trabajar con el Congreso surgido de las elecciones, independientemente de las diferencias políticas entre los bloques.

Con su reelección, Lula se prepara para iniciar su cuarto mandato presidencial el 1 de enero de 2027, en un escenario de fuerte polarización política y con el desafío de reconstruir el diálogo después de una campaña especialmente confrontativa.