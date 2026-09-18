Fiesta de los Estudiantes en Jujuy: 84 carrozas salen a escena tras la suspensión por lluvia

La Fiesta Nacional de los Estudiantes de Jujuy comenzará este viernes con los tradicionales desfiles de carrozas, luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender la apertura prevista originalmente para el jueves.

Este año participan 84 carrozas de establecimientos educativos de San Salvador de Jujuy y del interior provincial, según contó Tasha, una estudiante de 17 años y jefa de carroceros de su colegio, en diálogo con Aries.

“Está mucho mejor el tiempo y no hay pronóstico de lluvia para hoy, así que estamos confiando en eso”, contó sobre las expectativas para el inicio.

Meses para construir una carroza

La fiesta se concentra en septiembre, pero para los estudiantes el trabajo empieza mucho antes.

Tasha explicó que en su caso comenzaron a definir la propuesta entre junio y julio, mientras que la construcción propiamente dicha arrancó durante las vacaciones de invierno.

Cada establecimiento presenta su propia carroza y los estudiantes se organizan en diferentes áreas. En su colegio, por ejemplo, el equipo se divide entre electricidad, herrería y flores.

La temática elegida este año fue “La Bella y la Bestia”.

“Tenemos un proyecto, se presentan los modelos y después se hace una votación. El ganador es el que finalmente se construye”, explicó.

También aclaró que cada colegio tiene su propio jefe de carroceros, encargado de coordinar el trabajo de los distintos grupos.

“Lo que resalta es el compañerismo”

Más allá de la competencia, la joven puso el acento en la convivencia que se genera durante los meses de preparación.

“Lo que resalta siempre es el compañerismo, el vínculo que podés construir con personas que quizás no creías. Pasamos muchísimo tiempo juntos construyendo algo que es para todos”, relató.

En su colegio participan además egresados, antiguos carroceros y docentes jubilados, que transmiten experiencia a las nuevas generaciones.

La invitación a los salteños

La Fiesta de los Estudiantes recibe cada año visitantes de distintas provincias y tiene una histórica convocatoria entre los jóvenes salteños.

Tasha aprovechó Aries para invitarlos a cruzar este fin de semana hacia Jujuy.

“Que vengan, que sean parte de esto, que puedan ver realmente el trabajo de tantos chicos que se esforzaron muchísimo en sus carrozas y que estén dispuestos a disfrutar”, expresó.

Los desfiles se desarrollan en la Ciudad Cultural, mientras que la elección nacional está prevista para el 25 de septiembre en el estadio 23 de Agosto.

El cronograma original contemplaba varias noches de desfile hasta la entrega de premios, aunque la suspensión de la primera jornada obligó a reprogramar las actividades previstas.