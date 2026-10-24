Encontraron en Salta un automóvil vinculado a estafas investigadas en Jujuy

Un automóvil vinculado a presuntas estafas investigadas por la Justicia de Jujuy fue localizado y secuestrado en la ciudad de Salta. El procedimiento se realizó en la zona norte de la Capital, como resultado de un trabajo conjunto entre las policías de ambas provincias.

Según informó la Policía de Salta el viernes, efectivos de la División Investigaciones Centro encontraron el vehículo en calle Carlos Forest al 100, luego de recibir un pedido de colaboración de la División Sustracción de Automotores de Jujuy.

Secuestraron documentación e identificaron a una mujer

Durante el operativo, los investigadores secuestraron el automóvil y su documentación, además de identificar a una mujer mayor de edad que quedó a disposición de la Justicia. El informe oficial no precisa qué vinculación tendría con las presuntas estafas.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal 2 de Salta y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves y Contra la Propiedad de Jujuy, que continuarán con las actuaciones correspondientes.