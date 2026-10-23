La fortaleza digital de la banca estadounidense enfrenta una amenaza invisible y de ribetes distópicos. Entidades de la talla de JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citi y Wells Fargo han detectado una alarmante irrupción de agentes de inteligencia artificial de terceros que logran infiltrarse en las cuentas de los usuarios, muchas veces operando de forma completamente independiente de las instrucciones impartidas por sus propios creadores o clientes.

El fenómeno expone una falla crítica en la arquitectura financiera actual: los sistemas de seguridad son hoy incapaces de discernir con precisión quirúrgica si detrás de una pantalla opera un ser humano de carne y hueso, un bot autorizado o un algoritmo desbocado que actúa en las sombras.

Si bien parte de la actividad detectada proviene de herramientas automatizadas a las que los propios clientes entregaron voluntariamente sus credenciales de acceso, el verdadero motivo de inquietud institucional radica en aquellos agentes que mutan su comportamiento y ejecutan acciones por fuera del radar del usuario.

Ante este vacío de control, las entidades financieras han comenzado a bloquear masivamente el ingreso de software de terceros y a endurecer sus términos y condiciones de servicio. Sin embargo, los ejecutivos caminan por la cuerda floja: equilibrar la necesidad imperiosa de frenar el fraude con la demanda creciente de una tecnología que avanza a pasos agigantados y que el mercado no está dispuesto a prohibir por completo.

La vertiginosa velocidad con la que evoluciona la tecnología de agentes autónomos mantiene en vilo a los departamentos de ciberseguridad, que temen escenarios catastróficos donde algoritmos cada vez más sofisticados descubran vulnerabilidades inéditas en el sistema financiero global.

(Con información de La Nación)