Impulsan en Salta una escuela de fútbol para niños y jóvenes con autismo

En Salta se pondrá en marcha una propuesta de fútbol destinada a niños y jóvenes con autismo. La iniciativa forma parte de INTI ANA, un proyecto que nació en Jujuy y también se desarrolla en Mar del Plata, y que utiliza el deporte como herramienta para trabajar habilidades motoras, sociales y de comunicación.

Por Aires, Omar Cruz, profesor de Educación Física y coordinador de la propuesta en Salta, destacó la necesidad de generar espacios deportivos que contemplen las particularidades de las personas con autismo. “Hay muchísima demanda en diferentes espacios, como las escuelas y los clubes, se habla de inclusión, pero falta”, señaló.

El coordinador explicó que el objetivo no es solamente enseñar a jugar al fútbol, sino utilizar el deporte como una herramienta para desarrollar habilidades sociales.

“Lo usamos como una herramienta social, una herramienta de brindar un espacio de uno con el otro, de compartir el sentido de pertenencia, de la autoestima, del autocuidado”, sostuvo.

Cruz detalló que se trabajarán aspectos como las habilidades motoras, la comunicación, la interacción con otras personas, el respeto de los turnos y el reconocimiento de compañeros y profesores. “Este espacio no es tan solo decir que llegan y van a jugar a la pelota. Es armar una base donde los niños pasan a practicar primero lo que es organizar esas estructuras”, explicó.

La propuesta contará con profesores de Educación Física capacitados y con experiencia en el trabajo con personas con discapacidad. Según Cruz, varios de los docentes que lo acompañarán trabajan junto a él desde hace más de diez años.

Para el inicio de las actividades, previsto para el 31 de octubre, ya existe una lista de inscriptos. La primera etapa incluirá encuentros con las familias para conocer a los participantes y organizar el trabajo. “El objetivo final es poder tener un equipo, poder hacer intercambios provinciales o con instituciones de la misma ciudad. Hay un plan de trabajo ya organizado muy lindo”, aseguró.

Los interesados podrán comunicarse al 3874669682.