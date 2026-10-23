Messi conquistó Oviedo y recibió el Premio Princesa de Asturias

El solemne escenario de Oviedo se convirtió este viernes en el epicentro del planeta fútbol y de la cultura global, al acoger la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes a Lionel Messi. Presidida por los reyes de España junto a la heredera al trono y la infanta Sofía, la ceremonia reunió a la élite internacional en torno a una figura cuya trayectoria desafía cualquier intento de catalogación estadística.

Con la sencillez que lo caracteriza y una profunda emoción, el rosarino confesó sentirse abrumado de ilusión y gratitud al recibir un tributo que, tal como destacó el propio jurado, premia no solo su deslumbrante talento sobre el césped, sino su incansable labor solidaria en favor de la salud y la educación de la infancia más desfavorecida.

Las palabras de la princesa Leonor durante la semblanza de los galardonados sintetizaron con precisión quirúrgica el magnetismo que despierta el capitán de la selección argentina en cada rincón del planeta. Al calificar su recorrido como una trayectoria irrepetible, la heredera de la Corona recurrió a la memoria futbolera para señalar que el astro supo convertir lo extraordinario en rutina, interpretando los tiempos del juego en décimas de segundo y anteponiendo siempre la esencia colectiva por encima de cualquier ego personal. Esa comunión entre la genialidad técnica y el respeto absoluto por el espíritu del deporte elevó la figura del 10 a una dimensión universal, consagrándolo como el primer futbolista de la historia en recibir esta distinción de manera individual.

El reconocimiento corona un palmarés sencillamente escalofriante que incluye 48 títulos colectivos —desde su gloriosa etapa en el Barcelona hasta la cumbre eterna del Mundial de Qatar 2022 con la camiseta albiceleste, sin olvidar su impronta en el PSG y el Inter Miami—, además de sus ocho Balones de Oro y un sinfín de récords que ya forman parte de la mitología deportiva.

Sin embargo, más allá de los números y las vitrinas repletas de trofeos, la distinción otorgada en Asturias funciona como el gran sello institucional de una era, un abrazo definitivo entre la cuna de los reyes y un genio indiscutido que, compartido en una gala estelar junto a personalidades de la talla de Patti Smith o el Studio Ghibli, ratificó que su legado no se mide únicamente en goles, sino en la huella imborrable que ha dejado en el alma de millones de personas en todo el mundo.

(Con información de Página12)