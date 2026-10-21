ARA San Juan: buscan revertir las absoluciones y ampliar las condenas

La causa por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en una nueva etapa judicial. La Cámara Federal de Casación Penal abrió un plazo de 10 días para que las partes amplíen los fundamentos de sus recursos contra la sentencia que condenó al excapitán de navío Claudio Villamide y absolvió a otros tres ex altos mandos de la Armada.

En diálogo con Aries, la abogada querellante Valeria Carreras, quien representa a 34 familias de los tripulantes del ARA San Juan, entre ellas la del salteño Luis Carlos Nolasco, destacó la importancia del juicio oral realizado en Río Gallegos y confirmó que apelaron el fallo para que también se revise la situación de los absueltos.

“En 212 años nunca nadie había juzgado a la Armada Argentina, salvo los casos de lesa humanidad. Entonces esto es muy importante, el hito, porque sometimos a juicio oral y público ante juzgados civiles a altos mandos de la Armada Argentina”, expresó.

Carreras recordó que el proceso permitió obtener una condena, aunque consideró que todavía quedan responsabilidades por determinar. “Logramos que, de cuatro imputados que teníamos, uno sea condenado. Y ahora lo apelamos para que sean todos”, señaló.

La abogada sostuvo que durante el debate judicial se lograron cuestionar distintas explicaciones que habían circulado sobre las causas del hundimiento y la responsabilidad de los 44 tripulantes.

“Primero fue la tormenta perfecta. No fue, porque con este fallo probamos que fue negligencia, probamos que fue una muerte evitable. Después dijeron que la culpa era de los tripulantes. En este juicio probamos que no fue la culpa de los tripulantes, sino que los mandaron en malas condiciones, otra vez la negligencia”, afirmó.

Carreras también hizo referencia al contexto político en el que ocurrió el hundimiento, durante la presidencia de Mauricio Macri, y sostuvo que el reclamo de las familias permitió mantener presente la responsabilidad por las condiciones en las que navegaba el submarino. “Nadie va a pensar que se hundieron solos, nadie va a pensar que se hundieron porque se equivocó la tripulación, saben que fue en el macrismo y saben que los habían mandado atados con alambre”, expresó.

La sentencia que ahora se encuentra bajo revisión fue dictada el 8 de julio por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, después de un juicio iniciado en marzo que se extendió durante casi 30 audiencias y contó con cerca de 90 testigos, entre submarinistas, técnicos, especialistas y familiares de las víctimas.