El futuro del mundo laboral: advierten sobre la pérdida de derechos de los trabajadores

Salta es sede del 18° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, que se desarrollará hasta el viernes 23. El encuentro reúne a más de 150 expositores y contempla 30 horas de actividades académicas para debatir los desafíos actuales del mundo laboral.

Entre las participantes se encuentra la abogada penalista Valeria Carreras, quien integrará este jueves a las 18 un panel junto a Mariela Pizano y Tamara Besares. “Este año me parece que todos, desde el lugar de cada uno, tenemos que dar la batalla contra la quita de derechos laborales al trabajador argentino”, sostuvo en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Carreras anticipó que abordará el aporte del derecho penal frente a maniobras empresariales que dificultan el cumplimiento de sentencias laborales. “Voy a hablar del derecho penal en auxilio del derecho laboral. Es decir, el derecho penal ayudando a los derechos de los trabajadores para que se puedan mantener algunas de sus conquistas”, explicó.

También cuestionó las críticas del Gobierno nacional hacia los abogados laboralistas y rechazó los señalamientos sobre una supuesta industria del juicio. “Si mirás la cantidad de demandas anuales en el fuero laboral, no es ni siquiera el 3% de la fuerza laboral en Argentina”, afirmó.

Finalmente, consideró que los cuestionamientos oficiales también alcanzan al sindicalismo y al gremialismo, y buscan debilitar la representación de los trabajadores, a quienes describió como la parte más vulnerable de la relación laboral.

Los cambios en la legislación laboral

Al analizar la situación laboral argentina, Carreras cuestionó las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y consideró que representan un retroceso en los derechos de los trabajadores. “Una ley muy grave, muy regresiva, totalmente contraria a tratados internacionales. Una ley que vulnera lo que prevé la Constitución en su artículo 14 bis”, sostuvo.

Entre los cambios que criticó, mencionó el sistema de banco de horas, que permitiría compensar jornadas más extensas con descansos posteriores en lugar de pagar horas extras. “El empleador va a empezar a decidir sobre tu vida, porque la gente tiene organizada su vida en virtud de un horario de trabajo”, advirtió, y señaló las dificultades que esto podría generar para el cuidado de los hijos o para quienes tienen otro empleo.

También cuestionó las modificaciones vinculadas con las vacaciones y los convenios colectivos de trabajo. Según explicó, las nuevas disposiciones permitirían a los empleadores establecer períodos de descanso fuera de los meses habituales y fraccionarlos. Además, advirtió que la revisión de los convenios podría afectar beneficios específicos de determinadas actividades.

Por último, expresó sus reparos sobre el fondo destinado a financiar indemnizaciones por despido. “He hecho la cuenta bajo mil posibilidades, mil sueldos, posibilidades de sueldo, y no te da para cubrir la antigüedad de una persona”, afirmó.

Para Carreras, el mecanismo presenta numerosas falencias y podría resultar insuficiente para afrontar las indemnizaciones correspondientes.