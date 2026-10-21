La Cámara baja dio media sanción al proyecto que tipifica el vandalismo rural

La Cámara baja dio media sanción a un proyecto de ley que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal, por 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, durante la extensa sesión que comenzó este miércoles.

La iniciativa fue motorizada por el diputado del Pro Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y avalada por el oficialismo y bloques aliados. Además, contó con el apoyo de representantes de las principales entidades agropecuarias del país.

En comisiones, Unión por la Patria había firmado un dictamen alternativo, encabezado por el massista Ramiro Gutiérrez, quien afirmó que a través del dictamen de mayoría se duplicaba normativa y -en realidad- se bajaban penas. Sin embargo, se trabajaron en modificaciones que se anunciaron en el recinto y, finalmente, un grupo de integrantes de UP acompañaron el texto.

A través de la iniciativa, que ahora deberá tratarse en el Senado, se prevé la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establece una pena de prisión de un mes a un año al que “entrare en establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

“Se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”, añade el texto, al tiempo que aclara que “no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.