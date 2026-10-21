Reclaman extender la Emergencia en Discapacidad porque la ley “nunca se aplicó”

La Cámara de Diputados debate este miércoles la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza en diciembre, mientras organizaciones del sector se concentran frente al Congreso para reclamar la continuidad de la medida y el cumplimiento de la ley vigente.

Por Aries, el representante del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman, denunció que aún no se implementaron las medidas previstas en la ley aprobada por el Congreso, ratificada tras el veto presidencial.

“Ahora están preocupados porque quieren superar la emergencia. Cumplan la ley, no hay mucho secreto, eso es lo que se pide. Necesitamos prorrogar por 12 meses más, porque en la emergencia nunca se terminó de aplicar”, expresó.

Respecto de la propuesta alternativa que impulsa el oficialismo, Goldman explicó que las organizaciones solo tuvieron acceso a un borrador fechado el 16 de octubre y que desconocen las modificaciones posteriores.

“Conocimos ese dictamen porque trascendió, porque algún diputado nos lo hizo conocer, pero no porque en algún momento se nos haya invitado a participar o se nos haya preguntado la opinión”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que las entidades de discapacidad no hayan participado en la elaboración de la iniciativa. “Este comité está integrado por asociaciones, la sociedad civil, y no lo han invitado a que opine sobre este dictamen que están ahora proponiendo”, remarcó.

Goldman sostuvo que lo importante es garantizar las medidas reclamadas por el sector, independientemente de cómo se denomine la normativa. “¿No les gusta que diga emergencia? Está bien, saquen el nombre, pero tomen todos los temas”, planteó. Y agregó: “Si ahora están preocupados porque viene el Papa y no quieren que haya una emergencia, bueno, metan todos los temas que se pedía en la ley de emergencia y apliquen la ley”.

A la falta de aplicación de la normativa, Goldman sumó sus críticas por los cambios en la estructura nacional encargada de las políticas de discapacidad. “En diciembre del año pasado sacaron la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? La cerraron y la convirtieron en secretaría”, señaló.