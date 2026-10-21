Norte salteño: Gendarmería incautó casi 900 kg. de coca y cigarrillos por más de 62 millones de pesos

El contrabando transfronterizo sufrió un nuevo revés en el norte de la provincia de Salta tras una serie de procedimientos ejecutados por Gendarmería Nacional que permitieron el secuestro de 872 kilos de hojas de coca en estado natural y 7.500 atados de cigarrillos de origen extranjero, con un avalúo oficial que supera los 62,4 millones de pesos.

Los operativos, llevados adelante por distintas secciones del Escuadrón Reforzado 20 "Orán" con el respaldo de unidades especiales de reconocimiento y la colaboración técnica de ARCA, se desencadenaron de manera consecutiva en la noche del martes, evidenciando la intensa presión operativa que las fuerzas federales mantienen sobre las rutas alternas y los pasos no habilitados de la región.

El primer despliegue se registró pasadas las 22:00 horas en el paraje conocido como "El Basural", sobre la traza de la Ruta Nacional N°50, donde los uniformados detectaron a un grupo de personas que cargaban bultos en sus espaldas; al percatarse de la presencia de los controles, los sospechosos arrojaron la carga y se adentraron velozmente en la oscuridad del monte, dejando abandonados 200 kilos del vegetal.

Media hora más tarde y a pocos kilómetros de allí, un operativo similar sobre la costa del Río Bermejo a cargo de la Sección "Aguas Blancas" permitió frustrar otro traslado clandestino, obligando a los involucrados a huir y despojarse de nuevos bultos que totalizaron 672 kilos adicionales de hojas de coca y el millonario cargamento de cigarrillos, blindando los controles fronterizos frente al accionar de las redes de comercio ilegal.