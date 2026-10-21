Dos policías heridos en Salta: uno fue atacado con un arma blanca y hay un detenido

Dos efectivos de la Policía de Salta resultaron heridos durante un procedimiento que terminó con la detención de un hombre de 36 años. Uno de los uniformados sufrió una lesión con arma blanca, mientras que el otro presentó politraumatismos, según informó un vocero policial.

Tras el episodio, desde la fuerza explicaron los protocolos que deben seguir los efectivos ante situaciones de violencia y destacaron la importancia de la capacitación permanente para intervenir en procedimientos de riesgo.

Cómo deben actuar los policías ante situaciones violentas

El vocero señaló que la institución cuenta con un protocolo que establece distintos niveles de intervención, de acuerdo con la peligrosidad de cada situación.

El primer paso consiste en la disuasión y persuasión verbal, con el objetivo de conseguir que la persona desista de su accionar. Si esto no resulta, los efectivos pueden avanzar con técnicas corporales de reducción y posteriormente utilizar elementos de protección e intervención, como tonfas y escudos.

En situaciones de mayor gravedad, el protocolo contempla el uso de armamento no letal, como escopetas con municiones disuasivas. La utilización de armas de fuego letales está prevista como el último nivel de actuación policial, de acuerdo con la evaluación del riesgo.

Refuerzan la capacitación policial

El vocero también explicó que el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía dispusieron medidas de capacitación para el personal, aunque aclaró que el entrenamiento es una actividad permanente dentro de la institución.

Estas capacitaciones se desarrollan tanto en los institutos de formación como en la Escuela de Entrenamiento Policial, donde los efectivos reciben instrucción sobre procedimientos, técnicas de intervención y uso del armamento.

Además de formar parte de los requisitos para los ascensos, los entrenamientos se realizan regularmente durante el año, con el objetivo de preparar a los policías para enfrentar situaciones de riesgo y mejorar su capacidad de respuesta.