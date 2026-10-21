Seguridad actualiza los protocolos policiales ante ataques con cuchillos y busca incorporar pistolas Taser

Captura del video, mejorada con IA por el medio de origen y con rostros difuminados.

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, ordenó actualizar los protocolos de actuación policial frente a personas armadas con cuchillos u otros elementos punzocortantes, tras el episodio registrado en Tartagal.

La disposición alcanza a los 14 Distritos de Prevención de la provincia y establece que los efectivos deberán aplicar el uso racional de la fuerza ante situaciones que pongan en peligro su vida o la de terceros.

Uno de los puntos centrales de la medida es la actuación frente a ataques a corta distancia. Según el comunicado oficial, cuando una persona ataque a menos de siete metros, el policía deberá hacer uso racional de la fuerza para detener la agresión.

Avellaneda también ordenó intensificar las capacitaciones obligatorias sobre estos procedimientos. La formación será un requisito para los ascensos del personal policial, independientemente de su jerarquía.

Además, el Ministerio de Seguridad anunció que impulsará la adquisición de pistolas Taser o dispositivos disuasivos, como parte de las herramientas destinadas a intervenir en situaciones de riesgo.

Las instrucciones tienen aplicación inmediata en toda la Policía de Salta, mientras que la actualización de los protocolos y la eventual incorporación de nuevos dispositivos forman parte de las medidas anunciadas.