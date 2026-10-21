Tartagal: seis policías armados, batallaron para reducir a un hombre con un cuchillo

Capturas del video

Un operativo policial en el ingreso a Tartagal dejó imágenes que abren interrogantes sobre la preparación de los efectivos para intervenir ante una persona armada. Seis uniformados, dos patrulleros y varios minutos de persecuciones y retrocesos fueron necesarios para reducir a un hombre que portaba un arma blanca.

El episodio ocurrió sobre la Ruta Nacional 34, en el sector conocido como El Paseo, cerca del cartel de bienvenida a la ciudad. En el video difundido por Aries se observa cómo los policías intentan acercarse al hombre, pero retroceden reiteradamente ante sus movimientos, sin conseguir controlarlo pese a la superioridad numérica.

Las imágenes muestran a efectivos que parecen actuar con temor, retroceden ante el hombre armado e incluso llegan a recoger piedras del suelo durante el procedimiento. La escena resulta llamativa por tratarse de personal policial, algunos de cuyos integrantes portaban armas largas, que debía controlar una situación de riesgo sin exponer innecesariamente a terceros. La sucesión de avances, retrocesos y desplazamientos deja interrogantes sobre la coordinación y las herramientas disponibles para la intervención.

La situación obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito ante los movimientos del hombre y los uniformados. El procedimiento se extendió durante varios minutos hasta que finalmente consiguieron reducirlo. Dos policías sufrieron heridas durante la intervención, de acuerdo con la información difundida sobre el episodio.

Más allá de la peligrosidad que representa enfrentar a una persona armada con un cuchillo, el operativo pone bajo discusión la capacitación, la coordinación y la capacidad de respuesta policial. La superioridad numérica no permitió resolver rápidamente el episodio y la intervención se desarrolló sobre una ruta con circulación vehicular, lo que sumó riesgos para automovilistas y peatones.