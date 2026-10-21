Tensión en Gauchito Gil: 30 familias reclaman terrenos y la Policía custodia la zona

Unas 30 familias reclaman terrenos en asentamiento barrio de barrio Gauchito Gil, en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde la Policía mantiene un operativo de custodia ante una posible ocupación. El grupo comenzó con siete familias y creció durante las últimas horas, según relató una de las personas que participa de la protesta.

En diálogo con Aries, un vecino, cuya identidad se preserva, aseguró que permanecen en el lugar desde la madrugada del lunes y que la falta de trabajo y los elevados alquileres les impiden acceder a una vivienda. “El alquiler está 400, 500 mil pesos mensuales, que nosotros no podemos pagar”, expresó.

“Necesito un terreno para recuperar a mis hijos”

El hombre relató que sus hijos fueron separados de su cuidado por intervención de la Secretaría de Niñez, debido, según su testimonio, a las condiciones habitacionales en las que vivían. Aseguró que actualmente cumple con los requisitos que le solicitaron y que necesita conseguir un terreno o un alquiler para avanzar en su situación familiar.

“Nosotros necesitamos una casa o un terreno para poder recuperar a mis hijos”, manifestó.

También señaló que las familias mantuvieron contactos con el área de Tierra y Bienes del Estado (ex Tierra y Hábitat) y que les solicitaron documentación para evaluar sus situaciones.

Custodia policial ante una posible toma

Según se supo, la Policía reforzó su presencia en Gauchito Gil tras detectar la organización de una posible ocupación de terrenos baldíos mediante un grupo de WhatsApp.

El personal permanece apostado en la zona mientras las familias sostienen su reclamo por una solución habitacional.