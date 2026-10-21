Salta: investigan una muerte sospechosa en una vivienda de avenida Entre Ríos

Una mujer de 84 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en avenida Entre Ríos al 1200, en inmediaciones de la intersección con Alvear, en la ciudad de Salta. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y, por el momento, no confirmó que se trate de un hecho criminal.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo el lunes por la noche, después de las 20, cuando una alerta al Sistema de Emergencias 911 motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Quinta. Al llegar al domicilio, los uniformados solicitaron asistencia médica y los profesionales constataron que la mujer ya se encontraba sin vida.

Ante las características del caso, se dio intervención a la unidad fiscal correspondiente, que dispuso activar el protocolo de investigación para determinar si existió la comisión de un delito. Personal especializado realizó el levantamiento de indicios y distintas tareas criminalísticas en el inmueble.

Consultado sobre la posibilidad de que se trate de un femicidio, el vocero policial aclaró que todavía no existen elementos suficientes para confirmar esa hipótesis. Explicó que las pericias y la autopsia practicada serán fundamentales para establecer la causa y el momento de la muerte.

Por último, confirmó que no hay personas detenidas en relación con el caso y señaló que la mujer residía en el domicilio junto a su hijo. La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía.