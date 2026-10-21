El indicador predilecto del Gobierno confirma que la economía lleva cinco meses estancada

La publicación este miércoles del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) por parte del Indec dejó al descubierto un giro técnico tan incómodo como decisivo para el relato oficial.

Con un magro avance mensual desestacionalizado de apenas el 0,1% en agosto —una cifra que obliga a un salto estadístico superior al 8% en septiembre para evitar una recesión técnica—, el dato más resonante provino de la propia revisión de la serie de tendencia-ciclo, el instrumento metodológico al que el presidente Javier Milei y el viceministro de Economía, José Luis Daza, apelaban sistemáticamente para desestimar las señales de alarma de los analistas privados.

Lejos de mostrar la trayectoria ascendente que sostenía el Ejecutivo, los nuevos registros revelan que la economía se encuentra completamente paralizada, marcando una variación de 0,0% mes a mes de manera ininterrumpida entre abril y agosto.

La discusión técnica cobró enorme relevancia política durante 2026 ante las fuertes oscilaciones en forma de "serrucho" que exhibió la actividad, llevando al Gobierno a descalificar las mediciones desestacionalizadas tradicionales bajo el argumento de que la profunda transformación estructural del país distorsiona los patrones históricos de medición. Para el equipo económico, la tendencia-ciclo —diseñada para filtrar ruidos estacionales e irregulares— constituía el termómetro más fidedigno de la estabilización.

Sin embargo, la actualización estadística demostró que, al aplicar los recálculos retrospectivos que caracterizan a esta herramienta, los supuestos crecimientos previos se evaporaron y se transformaron en un estancamiento prolongado de cinco meses, reinstalando el debate sobre los tiempos y la solidez real de la recuperación económica.

(Con información de Infobae)