El Gobierno busca postergar vencimientos de deuda con nuevos títulos vinculados al dólar

El Gobierno nacional aprobó una operación de conversión de deuda pública que permitirá a los tenedores de una letra del Tesoro vinculada al dólar, con vencimiento el 30 de octubre, cambiarla por otros instrumentos con fechas de pago posteriores.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este miércoles 21 de octubre en el Boletín Oficial.

Cuándo vencerán los nuevos títulos

La operación contempla tres alternativas para quienes participen del canje: una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, otra que vencerá el 15 de enero de 2027 y un bono con plazo hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, el Ministerio de Economía busca administrar compromisos de deuda próximos a vencer mediante el intercambio de títulos existentes por otros de mayor plazo.

La resolución autoriza ampliar las emisiones de estos instrumentos por hasta USD 5.400 millones de valor nominal original cada una, según las necesidades de la operación.

La operación se realizó antes de su publicación

El texto oficial establece que la recepción de ofertas se desarrolló el martes 20 de octubre, mientras que la liquidación de las propuestas aceptadas está prevista para el viernes 23.

Por lo tanto, la medida publicada no constituye una nueva convocatoria abierta desde este miércoles.

El límite de emisión autorizado tampoco permite determinar cuánto se convirtió efectivamente ni si la operación modificó el volumen total de deuda pendiente. Para conocer esos resultados será necesario contar con la información de adjudicación.