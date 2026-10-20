Caso Divinas: la Justicia extendió por 90 días hábiles la investigación

Según pudo saber Aries, la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Martín Amad solicitó este martes extender el plazo de investigación en la causa que involucra a locales comerciales vinculados al nombre comercial Divinas y B-Alive, donde se investiga la presunta comisión de delitos de contrabando, comercialización de productos con marcas falsificadas y lavado de activos. El juez federal Julio Bavio hizo lugar al pedido y concedió una prórroga de 90 días hábiles, hasta el 4 de abril de 2027.

El planteo fue formulado durante una audiencia realizada este martes, en la que la fiscalía requirió más tiempo para avanzar con la investigación.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA), al detectarse irregularidades en encomiendas que transportaban mercadería que habría ingresado de contrabando. Al analizar los datos de remitentes y destinatarios, Aduana advirtió que un nombre se repetía como destinataria y lo denunció ante la Unidad Fiscal Federal de Salta.

A partir de esa denuncia, el fiscal general Carlos Martín Amad, a cargo del Área de Casos Sencillos y Flagrancias, impulsó la causa que, según la hipótesis de fiscalía, las personas investigadas adquirirían mercadería de contrabando y productos violando la Ley de Marcas para luego trasladarlos mediante encomiendas hasta Salta. Posteriormente comercializaban esos productos en distintos locales céntricos, entre ellos los identificados con el nombre Divinas y B-Alive.

Una de las alertas por las que se solicitaron diversos allanamientos, fue el análisis de los movimientos económicos de la firma a raíz de que se detectaran diferencias millonarias entre las acreditaciones bancarias y la facturación registrada.

Allanamientos

En marzo y mayo se realizaron distintos allanamientos y en forma simultánea. Los últimos fueron en tres en locales comerciales, dos en domicilios particulares de las personas investigadas y uno en un estudio contable. Durante los operativos se secuestraron $352.228.990 en efectivo y 4.500 dólares. También se incautaron alrededor de 263 bolsones de mercadería y 436 cajas de calzado, cuyo valor debía ser determinado por la Aduana.

Entre los elementos probatorios reunidos se encuentran 11 teléfonos celulares, más de 100 tarjetas SIM, tres equipos de grabación digital, un CPU, dos computadoras portátiles y abundante documentación. Todo ese material debe ser analizado en el marco de la investigación que tendrá ahora está abril del año próximo para avanzar.