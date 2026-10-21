Nueva integración del Tribunal Electoral por el período 2026-2028

La renovación institucional en la cúpula judicial de la provincia dio un paso clave este miércoles con la conformación del nuevo Tribunal Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización y organización de los comicios durante el período 2026-2028. El procedimiento estuvo encabezado por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, quien dirigió el sorteo público encargado de designar a las autoridades que completarán la integración del cuerpo colegiado, garantizando los mecanismos de transparencia previstos en la legislación vigente.

Tras el bolillero y en estricto cumplimiento de las normativas constitucionales, el organismo electoral quedó formalmente constituido por las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim, junto a las magistradas de segunda instancia Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro. Esta composición plural equilibra la trayectoria y la experiencia del máximo tribunal con la visión territorial y procesal de la segunda instancia, un esquema diseñado para otorgar solidez técnica y legitimidad a las decisiones que se tomen en el fuero durante los próximos dos años.

El diseño institucional que rige este recambio responde directamente a los mandatos de la Constitución Provincial y de la ley orgánica específica, que establecen que la presidencia recae de manera ineludible en el titular de la Corte de Justicia, secundado por dos vocales surgidos del máximo tribunal y otros dos magistrados provenientes de las cámaras de apelación.