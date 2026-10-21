Nueva integración del Tribunal Electoral por el período 2026-2028

La presidenta de la Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero, encabezó hoy el sorteo de los dos Jueces de Corte y dos jueces de segunda instancia que lo integrarán por el período 26/28.
Salta21/10/2026

WhatsApp Image 2026-10-21 at 13.08.43

La renovación institucional en la cúpula judicial de la provincia dio un paso clave este miércoles con la conformación del nuevo Tribunal Electoral que tendrá a su cargo la fiscalización y organización de los comicios durante el período 2026-2028. El procedimiento estuvo encabezado por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, quien dirigió el sorteo público encargado de designar a las autoridades que completarán la integración del cuerpo colegiado, garantizando los mecanismos de transparencia previstos en la legislación vigente.

Tras el bolillero y en estricto cumplimiento de las normativas constitucionales, el organismo electoral quedó formalmente constituido por las juezas de Corte Alejandra Gauffin y María Edit Nallim, junto a las magistradas de segunda instancia Guadalupe Valdés Ortiz y Rosana Castro. Esta composición plural equilibra la trayectoria y la experiencia del máximo tribunal con la visión territorial y procesal de la segunda instancia, un esquema diseñado para otorgar solidez técnica y legitimidad a las decisiones que se tomen en el fuero durante los próximos dos años.

El diseño institucional que rige este recambio responde directamente a los mandatos de la Constitución Provincial y de la ley orgánica específica, que establecen que la presidencia recae de manera ineludible en el titular de la Corte de Justicia, secundado por dos vocales surgidos del máximo tribunal y otros dos magistrados provenientes de las cámaras de apelación. 

Te puede interesar
25180-tras-reunion-con-saenz-nacion-garantiza-inversiones-para-los-ramales-c14-y-c15

Sáenz acordó con Nación inversiones para los ramales ferroviarios C14 y C15

Mariana Frías
Salta21/10/2026
Tras una reunión con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, el gobernador confirmó que las obras del C14 serán incorporadas como obligatorias en la licitación, mientras que el C15 contará con financiamiento internacional. Ambos ramales son considerados estratégicos para la producción y el Corredor Bioceánico.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail