Lemoine defendió a Milei y aseguró que logró que dejen de “dramatizar” el fin de mes

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió en defensa del presidente Javier Milei luego de sus polémicas declaraciones sobre los argentinos que aseguran no llegar a fin de mes. La legisladora sostuvo que el mandatario consiguió que se deje de “dramatizar lo cotidiano” y consideró que volvió a dejar en evidencia a sus críticos.

A través de su cuenta de X, Lemoine expresó: “El Presidente logra con esto que paren de dramatizar lo cotidiano”. En su publicación, reconoció que existen dificultades económicas, como no poder pagar una factura de luz, cubrir los gastos de la tarjeta de crédito o afrontar determinados consumos.

Sin embargo, la diputada sostuvo que la reiteración de la expresión “no llegar a fin de mes” responde a una intención de generar malestar por las dificultades de la vida cotidiana. De esta manera, respaldó los cuestionamientos de Milei hacia quienes describen problemas económicos para completar el mes.

La polémica por las declaraciones de Milei

La controversia comenzó cuando el Presidente cuestionó, durante una exposición en Neuquén, las afirmaciones sobre las familias que se quedan sin dinero antes del día 20. Milei calificó esa situación como “una pelotudez del tamaño de una casa” y preguntó cómo podían sobrevivir esas personas durante los diez días restantes sin comer ni beber.

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de sectores de la oposición y reavivaron el debate sobre el poder adquisitivo, el endeudamiento y las dificultades económicas de los hogares argentinos.

En Salta, Aries salió a consultar a los vecinos sobre esta situación. Algunos relataron que recurren a tarjetas de crédito, administran cuidadosamente los alimentos y restringen sus gastos para poder llegar a fin de mes.

Lemoine también quedó en el centro de las críticas

La defensa de Milei se produjo después de que Lemoine protagonizara un intercambio televisivo en el que fue consultada sobre el valor de la canasta básica.

La diputada reconoció que no conocía la cifra correspondiente al mes y respondió que estaba ocupada en otros asuntos. El episodio sumó cuestionamientos a su postura sobre las dificultades económicas de los argentinos.

Pese a la controversia, Lemoine mantuvo su respaldo al Presidente y defendió su interpretación de la discusión sobre el costo de vida.