La Libertadores busca finalistas: Estudiantes va por el golpe en el Maracaná

La Copa Libertadores 2026 entra en horas decisivas. Cuatro equipos buscan los dos lugares en la final del máximo certamen continental, que se disputará el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La atención argentina estará puesta especialmente en Estudiantes de La Plata, que este jueves afrontará una prueba de máxima exigencia frente a Flamengo en el mítico Maracaná. El encuentro comenzará a las 21.30 y definirá al segundo finalista.

El Pincha llega con la ilusión intacta después del empate sin goles registrado en el partido de ida, disputado en La Plata. Ahora deberá sostener su solidez y aprovechar sus oportunidades ante un Flamengo que buscará imponer su localía para alcanzar la definición. Si vuelven a igualar, la clasificación se resolverá por penales.

Palmeiras y Fluminense abren la definición

La primera semifinal se resolverá este miércoles desde las 21.30, cuando Palmeiras reciba a Fluminense en el Allianz Parque de San Pablo.

El equipo dirigido por Abel Ferreira llega con ventaja después de ganar 2-1 en el Maracaná, con goles de Flaco López y Marlon Freitas. Wesley Natã descontó para el conjunto carioca y mantuvo abierta la serie.

Palmeiras tendrá la posibilidad de cerrar la clasificación ante su público, mientras que Fluminense necesita una victoria para revertir la historia. Si el conjunto visitante gana por un gol de diferencia, habrá definición por penales; si consigue una ventaja mayor, avanzará directamente.

Estudiantes, la esperanza argentina

Con Boca Juniors ya instalado en la final de la Copa Sudamericana, Estudiantes representa la ilusión nacional en la Libertadores. El equipo platense intentará dar el golpe en Río de Janeiro y meterse en una definición que tendrá a los mejores del continente.

La final está prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Primero, el Pincha deberá superar el desafío más exigente: salir vivo del Maracaná y dejar en el camino a uno de los grandes candidatos brasileños.