Central Norte se juega la permanencia con Zamora bajo la lupa

Central Norte se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. El domingo recibirá a Acassuso en el estadio Padre Ernesto Martearena, con la posibilidad de dar un paso decisivo hacia la permanencia en la Primera Nacional. La designación de Daniel Zamora como árbitro principal agregó un condimento especial a la previa.

El juez llega cuestionado después de su actuación del lunes pasado en el empate 1-1 entre Sarmiento de Junín y Barracas Central, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro terminó envuelto en polémica por varias decisiones arbitrales y, especialmente, por la anulación de un gol de Junior Marabel que podía darle la victoria al conjunto local.

La jugada fue revisada por el VAR, a cargo de Jorge Baliño, y el tanto fue invalidado por posición adelantada. La decisión provocó fuertes reclamos desde el lado de Sarmiento y repercutió en los medios nacionales. También hubo controversia por un penal sancionado a favor de Barracas Central y por la posterior revisión de una expulsión a un futbolista del Verde.

La actuación de Zamora fue analizada por distintos medios deportivos, entre ellos Olé, que volvió a poner el foco en el arbitraje del encuentro. Ahora, el árbitro deberá afrontar otro compromiso de enorme trascendencia, esta vez en el fútbol de ascenso.

Una victoria para respirar

Para Central Norte, el objetivo está por encima de cualquier otra cuestión: ganar y asegurar la permanencia sin depender de otros resultados. El conjunto azabache llega con el envión anímico del triunfo por 2-1 frente a Chaco For Ever en Resistencia y buscará ratificarlo ante su gente.

El cruce ante Acassuso será determinante en la lucha por seguir en la categoría. En un encuentro donde cada punto puede cambiar el panorama de la zona baja, el desempeño arbitral también estará bajo observación.

El Cuervo tendrá la oportunidad de resolver su objetivo en casa. Con el Martearena como escenario y su gente acompañando, buscará que la permanencia se defina dentro de la cancha.