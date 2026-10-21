Suspendieron hasta 2029 a una jugadora de pádel por publicar mensajes antisemitas

La Asociación de Pádel Argentino (APA) sancionó a la jugadora cordobesa Florencia Guerra Sodero por publicar expresiones antisemitas en sus redes sociales. La deportista amateur no podrá integrar selecciones ni delegaciones nacionales hasta el 31 de diciembre de 2029, según establece una resolución oficial del organismo.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 1/2026, fechada el 19 de octubre, después de una investigación disciplinaria que determinó que la jugadora infringió disposiciones del Código de Disciplina y del Código Ético de la Federación Internacional de Pádel.

El mensaje que provocó la sanción

La polémica comenzó en septiembre, cuando Guerra Sodero celebró en Instagram su clasificación para representar a Argentina en el Torneo Panamericano Amateur 2026, previsto en Asunción, Paraguay.

En una publicación que incluía una encuesta, escribió: “No hay ningún tipo de distinción, excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. El mensaje generó fuertes críticas y fue eliminado posteriormente.

La DAIA y el Comité Olímpico Argentino repudiaron públicamente las expresiones discriminatorias. Ante las repercusiones, la Asociación de Pádel Argentino decidió apartarla preventivamente de la delegación y abrir un procedimiento disciplinario.

No podrá representar a Argentina durante tres años

Tras analizar el caso, la Comisión Directiva de la APA resolvió excluir a Guerra Sodero de todas las selecciones y delegaciones nacionales hasta fines de 2029. También confirmó su salida definitiva del Panamericano Amateur que se disputa entre el 21 y el 24 de octubre.

La sanción corresponde al ámbito deportivo nacional y no implica una prohibición general de practicar pádel. Además, la entidad dejó en manos de la Federación de Pádel de Córdoba la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias dentro de su jurisdicción.

La jugadora había publicado un descargo en el que pidió disculpas por sus expresiones y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. También manifestó su disposición a participar en actividades de concientización contra la discriminación.

La asociación aclaró que su resolución no constituye un pronunciamiento sobre una eventual responsabilidad penal de la deportista.