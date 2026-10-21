Maracanazo de Boca: ganó en Río y es finalista de la Sudamericana

Boca Juniors escribió una página dorada en Río de Janeiro. En una semifinal cargada de tensión y emociones, el equipo argentino derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el mítico estadio Maracaná y aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026, con un global de 3-2.

Después de la caída por 1-0 en La Bombonera, el conjunto xeneize estaba obligado a ganar para seguir en carrera. Y respondió desde el comienzo: Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza a los tres minutos, un gol que igualó rápidamente la serie y alimentó la ilusión visitante.

Boca no se conformó y encontró el segundo tanto por intermedio de Miguel Merentiel, que amplió la ventaja y dejó al equipo argentino en una posición favorable. Sin embargo, José Luis Rodríguez descontó para el conjunto brasileño y volvió a poner suspenso en la eliminatoria.

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, apareció Leandro Paredes. A los 88 minutos, el mediocampista sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió un golazo que silenció el Maracaná y encaminó definitivamente la clasificación.

Con personalidad, eficacia y una enorme demostración de carácter, Boca consiguió una victoria de alto impacto internacional y jugará la final del certamen continental. Su rival saldrá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

El Xeneize dio vuelta la historia en territorio brasileño y quedó a un paso de conquistar un nuevo título internacional.