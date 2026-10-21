Boca también va por la Copa Argentina: Jugará la semifinal ante Banfield en Mendoza

Boca Juniors sigue con objetivos importantes en varios frentes. Además de su reciente clasificación a la final de la Copa Sudamericana, el equipo de la Ribera ya conoce todos los detalles de su próximo desafío en la Copa Argentina: enfrentará a Banfield por las semifinales del certamen.

El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, según confirmó oficialmente la organización. El escenario mendocino recibirá por primera vez un partido de la edición 2026 de la competencia.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará dar otro paso hacia un título nacional, aunque enfrente tendrá a un Banfield que también quiere meterse en la definición. El vencedor se enfrentará en la final al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Platense, que se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta.

Un calendario exigente para Boca

La semifinal se jugará durante la fecha FIFA, una situación que podría complicar la planificación del Xeneize por las posibles convocatorias internacionales de varios futbolistas. La disponibilidad de esos jugadores será un aspecto clave para preparar un partido que definirá el futuro de Boca en otra de las competencias que disputa.

Con la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura en el horizonte, el conjunto azul y oro afrontará semanas decisivas en busca de cerrar la temporada con más de una celebración.