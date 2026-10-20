Messi y Cristiano, en carrera por el mejor de todos los tiempos: Maradona y Pelé, los grandes ausentes

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia suma un nuevo capítulo. En el marco del 70° aniversario del Balón de Oro, la organización puso en marcha el concurso B.O.A.T. (Best Of All Time), una iniciativa que invita a los aficionados a elegir la mejor temporada de un ganador del prestigioso galardón.

La nómina reúne a diez leyendas que conquistaron el premio al menos dos veces. Entre ellas aparecen Lionel Messi, ganador en ocho oportunidades, y Cristiano Ronaldo, que levantó el trofeo en cinco ocasiones. También figuran Ronaldo Nazário, Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan.

Sin embargo, la ausencia de Diego Maradona y Pelé es uno de los puntos que más llaman la atención. Ninguno de los dos obtuvo el Balón de Oro competitivo durante su carrera, ya que el premio estaba reservado a futbolistas europeos cuando ambos brillaban en el fútbol mundial. Maradona recibió posteriormente un reconocimiento honorífico, al igual que Pelé.

¿Cómo se vota y cuánto cuesta?

La iniciativa tiene una particularidad: no es gratuita. Para participar, los aficionados deben pagar un euro por cada voto, mediante la compra de una fotografía digital oficial. Además, pueden votar más de una vez, abonando nuevamente por cada participación.

Según los primeros resultados difundidos, Cristiano Ronaldo lidera la votación con el Balón de Oro que consiguió en 2008, que reúne el 62% de las preferencias. En segundo lugar aparece el premio de Lionel Messi de 2012, con el 13%, correspondiente al año en el que marcó 91 goles en 69 partidos.

La encuesta estará disponible hasta el 27 de octubre, en la previa de la ceremonia del Balón de Oro 2026, prevista para el día 26 en Londres.

La iniciativa vuelve a instalar una discusión que atraviesa generaciones: ¿quién fue el mejor de todos los tiempos? Pero con Maradona y Pelé fuera de la lista, la elección tiene una limitación que seguramente alimentará el debate entre los hinchas.