River pierde una pieza clave: Fausto Vera se desgarró y peligra su presencia en el Superclásico

Fausto Vera ingresó desde el banco de suplentes frente a Belgrano, no llegó a jugar 15 minutos y debió dejar la cancha debido a una lesión muscular. El mediocampista se sometió a estudios y los resultados marcan que está prácticamente afuera del Superclásico.
Deportes20/10/2026

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El parte médico marca que el ex Atlético Mineiro sufrió en Córdoba un desgarro en el isquiotibial derecho y, según los plazos habituales, estará fuera de las canchas entre 14 y 21 días.

De esta manera Leonardo Ponzio no lo tendría a disposición para visitar Boca en La Bombonera el domingo 1° de noviembre a las 15 en la anteúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Una mala noticia para el entrenador que sería aún más grave de no haber recuperado en los últimos días a Aníbal Moreno, quien fue titular justamente ante el Pirata como único volante central y se perfila naturalmente para quedarse con el puesto ante la baja de Vera.

Antes del encuentro frente al Xeneize, River recibirá el próximo domingo a las 19.15 a Racing, que viene de igualar 1-1 en el clásico con Independiente.

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