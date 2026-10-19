Meloni prepara medidas drásticas tras la ola de violencia en Milán

Las revueltas, que combinaron saqueos a tiendas de lujo y supermercados bajo un manto de violencia inusitada, dejaron al descubierto un fenómeno inédito que descolocó por completo a los aparatos de seguridad tradicionales: una masa de menores de edad autoconvocados a través de TikTok, carentes de estructuras partidarias, líderes visibles o antecedentes previos.

La respuesta legislativa, que se plasmará en un decreto ley impulsado por el Ejecutivo, contempla un endurecimiento drástico del Código Penal para frenar a las llamadas bandas juveniles. Entre las iniciativas figuran la ampliación de la prisión preventiva para menores, la aplicación de arrestos diferidos por daños cometidos en grupo, penas de hasta cinco años de cárcel y millonarias multas, además de la prohibición específica de reunirse para los reincidentes en disturbios callejeros.

En paralelo, el Ministerio del Interior reforzó la presencia militar en las calles milanesas mediante la ampliación de la operación de seguridad urbana, mientras crecen los cruces políticos entre el alcalde de centroizquierda y la administración central por la previsión de los operativos.

El fenómeno abrió además una profunda polémica sobre la integración y el control migratorio en el país europeo, con propuestas de sectores oficialistas orientadas a vetar la concesión de la ciudadanía a los involucrados en actos vandálicos.

Mientras la derecha acusa a la oposición de tibieza frente a la delincuencia, los sectores progresistas advierten sobre el riesgo de criminalizar la protesta social y minimizar el profundo malestar económico derivado del costo de vida, los alquileres y los salarios precarios que sirven de caldo de cultivo para la revuelta.

(Con información de La Nación)