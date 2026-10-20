Buscan una familia para un niño de 4 años: la convocatoria está abierta a todo el país

Un niño de 4 años que actualmente vive en un dispositivo de protección de Tartagal espera encontrar una familia adoptiva que pueda acompañarlo en su crecimiento. La convocatoria pública está dirigida a personas solas o familias de cualquier punto de la Argentina, dispuestas a ofrecerle un entorno afectivo y garantizar la continuidad de los tratamientos que necesita.

Según la información difundida para la convocatoria, el pequeño es alegre, despierto y entusiasta. Disfruta de explorar su entorno, descubrir nuevas experiencias y compartir juegos con otros niños.

Actualmente asiste a una salita de nivel inicial, donde logró adaptarse a la rutina escolar, participa de las actividades y mantiene una buena relación con sus compañeros.

El equipo técnico que lo acompaña destacó que responde a su nombre y a distintos estímulos, y que expresa sus necesidades y emociones mediante gestos, movimientos corporales y otros recursos comunicativos. También muestra disposición para relacionarse con adultos y establecer nuevos vínculos de confianza.

En cuanto a su salud, el niño presenta una hemiplejia que afecta el lado izquierdo de su cuerpo, por lo que recibe tratamientos de psicomotricidad y estimulación temprana.

Su evolución es favorable y progresiva. Actualmente puede mantenerse de pie y dar pasos con asistencia, avances que forman parte de su proceso de desarrollo.

La búsqueda está orientada a personas que puedan brindarle contención, un ambiente accesible y el acompañamiento necesario para continuar sus tratamientos, respetando sus tiempos y necesidades.

Cómo postularse

Quienes estén interesados en conocer más sobre la convocatoria o iniciar el proceso de postulación pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta a través de los siguientes medios:

Teléfono: (0387) 4258026, de lunes a viernes, de 8 a 13.

WhatsApp: 387 440-9797.

Correo electrónico: [email protected].

Las personas interesadas deberán completar la ficha de inscripción indicada en la convocatoria y enviarla como archivo adjunto al correo electrónico del Registro.

En el caso de quienes residan fuera de Salta, las evaluaciones de idoneidad se realizarán en coordinación con el registro de adopción correspondiente a su jurisdicción.