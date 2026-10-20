Salta desarrolla un alimento contra la desnutrición a base de poroto y algarroba

El Ministerio de Salud Pública de Salta y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) trabajan en el desarrollo de un suplemento nutricional elaborado a base de poroto y algarroba, con el objetivo de fortalecer la alimentación de embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad nutricional.

La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó en Aries que el proyecto busca aprovechar productos agrícolas de la provincia para elaborar un alimento con nutrientes esenciales, como hierro, calcio, ácido fólico y proteínas.

“Estamos trabajando con la Universidad Nacional con un proyecto de un suplemento que vamos a poder usar en las embarazadas, que estamos haciendo a base de poroto y de algarroba”, señaló.

La funcionaria precisó que especialistas de la UNSa se encuentran finalizando el diseño del producto, que tendría características similares a las de los alimentos terapéuticos utilizados para tratar la desnutrición.

Una alternativa provincial a los alimentos de UNICEF

Uno de los objetivos del proyecto es que Salta pueda contar con su propio alimento terapéutico, sin depender exclusivamente de la asistencia internacional.

“El día que no tengamos un apoyo internacional y no podamos recibir el alimento desde UNICEF, poder tener una alternativa provincial”, explicó Dorigato.

La subsecretaria destacó que el suplemento también podría adaptarse a las necesidades nutricionales de adultos mayores y otros grupos de población.

Además, señaló que la elección del poroto responde a su disponibilidad en Salta, donde constituye una producción agrícola importante.

“Que incluso sea una alternativa para la economía de la provincia y que podamos utilizarla en nuestra población”, expresó.

El proyecto cuenta con la participación de profesionales de la UNSa y aportes de información del Ministerio de Producción sobre los recursos agrícolas disponibles.

Por el momento, el suplemento continúa en etapa de diseño y todavía no se informó cuándo comenzaría su producción ni su distribución en el sistema público de salud.

La iniciativa apunta a vincular la investigación universitaria con las necesidades sanitarias de la provincia y aprovechar la producción local para desarrollar una herramienta destinada a mejorar la alimentación de los sectores más vulnerables.