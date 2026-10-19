Advierten que las lluvias del Súper Niño podrían favorecer la proliferación del mosquito del dengue

Las posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno climático del Súper Niño generan preocupación por el riesgo de enfermedades infecciosas en Salta. El dengue, la chikungunya y la leptospirosis se encuentran entre las patologías que podrían cobrar mayor relevancia ante la acumulación de agua y eventuales inundaciones.

Al respecto, la jefa del Programa Provincial de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera, explicó en Aries que la prevención de estas enfermedades requiere un abordaje interdisciplinario.

“Hemos sacado documentos con normativa y con recomendaciones de cómo actuar ante estas situaciones para tratar de minimizar lo que se pueda del impacto que pueda tener esta situación”, explicó.

También destacó la importancia de capacitar a los equipos de salud y mantener informada a la población.

“Van a empezar a aparecer más arbovirosis, el tema del dengue, chikungunya, por la lluvia y por acumulación de agua y los mosquitos. La verdad es que es algo que nos preocupa bastante el impacto que pueda tener”, advirtió.

Y también puso el foco en la leptospirosis, una enfermedad infecciosa que puede presentarse en contextos de inundaciones y que, en sus formas graves, puede provocar la muerte.

“Todo el tiempo se analiza y se trata de capacitar sobre estas enfermedades para poder ir alertando a la población y preparando los equipos de salud para poder tener una respuesta adecuada”, concluyó.