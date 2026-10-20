“Vamos que estamos domando la inflación”: Milei celebró la baja de precios y defendió su gestión

El presidente Javier Milei defendió los resultados de su programa económico y aseguró que el Gobierno logró reducir drásticamente la inflación desde que asumió en diciembre de 2023.

Durante su discurso en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, realizada este lunes en Neuquén, el mandatario celebró la desaceleración de los precios y lanzó: “Vamos que estamos domando la inflación”.

Milei sostuvo que, al inicio de su gestión, los precios aumentaban a un ritmo diario del 1,5%, equivalente, según su cálculo, a una inflación mensual del 56%.

“No la bajamos del 13%, ni del 25%, en realidad la bajamos del 56% a niveles que están debajo del 2% hace ya varios meses”, afirmó ante empresarios del sector energético.

El Presidente también destacó que la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, se ubicó en el 1,7% mensual, un indicador que utilizó para respaldar su evaluación sobre el rumbo económico.

Sin embargo, el último informe del INDEC registró una inflación general del 1,9% en septiembre, con una suba acumulada del 23,6% durante 2026 y del 33,4% interanual.

Durante su exposición, Milei reconoció que la desaceleración de los precios avanza más lentamente de lo esperado por el Gobierno, aunque sostuvo que la discusión económica cambió respecto de los primeros meses de su mandato.

El jefe de Estado atribuyó parte de las dificultades actuales al contexto internacional, especialmente al impacto de los conflictos bélicos sobre el precio de la energía.

De esta manera, volvió a defender su política económica y presentó la reducción de la inflación como uno de los principales resultados de su gestión, en un escenario en el que los precios continúan aumentando, aunque a un ritmo considerablemente menor que en los períodos de mayor inflación.