Cristina y Máximo Kirchner pidieron no asistir a Comodoro Py para el juicio por Los Sauces

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal 5 autorización para participar de manera virtual en el juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para el próximo viernes 23 de octubre, a las 10.

La presentación busca evitar la presencia física de ambos acusados en los tribunales federales de Comodoro Py, aunque cada uno planteó motivos diferentes.

En el caso de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, sus abogados argumentaron que la participación remota permitiría evitar el operativo de seguridad necesario para trasladarla hasta los tribunales.

Por su parte, Máximo Kirchner sostuvo que necesita compatibilizar sus responsabilidades como diputado nacional con las audiencias del juicio.

La defensa aseguró que ambos conocen las acusaciones formuladas en su contra y consideró que la modalidad virtual permitiría garantizar su derecho de defensa. La decisión quedó en manos del tribunal, que inicialmente había establecido audiencias presenciales.

Qué se investiga en Los Sauces

La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita a través de operaciones inmobiliarias de la sociedad familiar Los Sauces S.A.

La acusación sostiene que se habrían utilizado contratos de alquiler con empresas vinculadas a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa para canalizar fondos de origen presuntamente ilícito. Estas hipótesis deberán ser examinadas durante el juicio.

Mientras tanto, la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si mantiene separados los expedientes Los Sauces y Hotesur o si ambos se juzgan conjuntamente. Esta decisión podría modificar el cronograma previsto.

Por ahora, el inicio del debate por Los Sauces permanece fijado para este viernes, mientras que el juicio por Hotesur está programado para marzo de 2027