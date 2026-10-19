Causa FMI: Casación ratificó el archivo definitivo de la investigación contra Macri
El fiscal general ante esa instancia, Raúl Omar Pleé, desistió formalmente del recurso que buscaba revertir el sobreseimiento del expresidente y de sus principales funcionarios económicos.
La resolución dictada por la Sala IV del máximo tribunal penal —integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky— selló la suerte judicial del expediente al rechazar tanto la queja fiscal como los intentos particulares de mantener viva una querella que, tras cinco años de instrucción, concluyó sin elementos probatorios suficientes para configurar una hipótesis delictiva punible.
El dictamen fiscal clave remarcó que los cuestionamientos sobre el destino de los desembolsos y la política de administración de divisas reflejaban diferencias conceptuales con un modelo económico, pero carecían del sustento normativo y las pruebas de trazabilidad indispensables para sostener una acusación por administración fraudulenta o malversación en perjuicio del Estado.
(Con información de Ámbito)