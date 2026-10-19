El Gobierno relativiza el salto del riesgo país y ratifica el rumbo económico

Lejos de barajar modificaciones en la hoja de ruta oficial, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió los fundamentos macroeconómicos durante una conferencia de prensa en Balcarce 50, contrastando la actual tensión financiera con los más de 1500 puntos que heredó la gestión libertaria al asumir el poder.

Para el Ejecutivo, el recrudecimiento de la volatilidad internacional y la retracción de los activos financieros en Wall Street no alteran el diagnóstico estructural ni justifican virajes populistas en el gasto público. Bajo la premisa de sostener el superávit fiscal y descartar cualquier inyección artificial de dinero, el funcionario insistió en que el país transita un sendero de desinflación y recuperación productiva, a pesar de reconocer que la reactivación se manifiesta de manera heterogénea y que el nivel general de actividad avanza a un ritmo más pausado que el proyectado inicialmente.

En paralelo a la defensa del modelo financiero, la Casa Rosada aprovechó la ocasión para profundizar su plan de reorganización estatal con el anuncio de un nuevo esquema de retiros voluntarios para los empleados de la administración pública nacional. Con esta medida complementaria y la ratificación de inversiones por más de quince mil millones de dólares amparadas bajo el régimen de incentivos para grandes proyectos, el oficialismo busca enviar una señal de previsibilidad a los mercados internacionales frente a la incertidumbre electoral y el clima adyacente de los próximos meses.

(Con información de Ámbito)