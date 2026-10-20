Feria judicial 2027: la Corte Suprema confirmó sus guardias

La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió la organización de la feria judicial de enero de 2027, período en el que se mantiene una atención restringida para las actuaciones que requieren intervención urgente.

Mediante la Acordada 30/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el máximo tribunal estableció qué magistrados y secretarios cumplirán funciones durante el receso de verano.

La medida contempla la participación de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, además de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, para una intervención específica.

Cómo se distribuirán las guardias

Carlos Rosenkrantz estará a cargo del período comprendido entre el 1 y el 8 de enero, mientras que Horacio Rosatti tendrá funciones entre el 18 y el 31 de enero.

Ricardo Lorenzetti también fue designado para intervenir entre el 25 y el 31 de enero.

Por su parte, Diego Barroetaveña actuará del 9 al 17 de enero, exclusivamente para resolver eventuales pedidos de habilitación de feria, conforme a las condiciones fijadas por la Corte.

El tribunal también designó a los secretarios judiciales que acompañarán las actuaciones durante los distintos períodos.

Horario de atención

La Corte estableció que la atención al público durante enero será de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 13:30.

La feria judicial implica una reducción de la actividad ordinaria, pero permite tramitar asuntos que, por su urgencia, requieren una intervención judicial durante el receso.

La disposición corresponde al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no modifica por sí misma el calendario de feria de los tribunales provinciales de Salta.