Vittar bajo cuestionamiento: el FOCIS apunta a sus 28 años en la Corte y al fallo Vera

La postulación de Sergio Fabián Vittar para continuar como juez de la Corte de Justicia de Salta abrió un nuevo y tal vez último capítulo en la discusión sobre la duración de los mandatos judiciales y los límites establecidos por la reforma constitucional de 2021. El hecho de que el juez más antiguo del máximo Tribunal llegue a renovar su banca, supone el caso testigo de la interpretación de que la no renovación que manda la nueva constitución, no aplica a los mandatos vigentes.

El gobernador Gustavo Sáenz puso en marcha el procedimiento para su nueva designación; en caso de avanzar en la Cámara, como todo indica, Vittar llegaría a estar casi 3 décadas en la Corte, hasta el 2036.

Frente a esa decisión, el Foro para la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) expresó en diálogo con Aries sus cuestionamientos. El abogado Luis García Vidal, integrante del FOCIS, puso el foco en la contradicción que, a su entender, existe entre la postulación y el espíritu de la reforma impulsada por el propio Gobierno provincial. “¿Cuáles son los impulsos que tiene el gobernador para hacer esta designación?”, planteó García Vidal, quien vinculó el caso con otras continuidades de integrantes de la Corte promovidas durante la gestión de Sáenz.

El abogado también cuestionó los antecedentes profesionales de Vittar antes de su llegada al máximo tribunal. García Vidal advirtió sobre los orígenes del juez de corte y puso en duda que su recorrido previo acreditara una experiencia jurídica equivalente a la de otros candidatos que podrían aspirar al cargo y que ya ejercen en el Poder Judicial. “Cuando regresó a la Corte, carecía totalmente de antecedentes. Tampoco él ha dictado un fallo que haya sido publicado, una novedad jurídica, ¿no?”, afirmó, en referencia a su trayectoria jurídica.

En cuanto a la calidad institucional, el integrante del FOCIS sumó como ejemplo la actuación de la Corte en el caso de Vera: “En el caso de Vera, que un Tribunal de Enjuiciamiento se tomó para sí la jurisdicción que no le correspondía y lo condenó a también a perpetua. Y la Corte de Suprema de Justicia de la Nación tuvo durísimas palabras en la revocatoria contra la Corte de Justicia de Salta. Esa corte estaba integrada por Vittar, entonces el gobernador no tiene cuenta que tiene que renovar y tiene que buscar en el poder judicial de jueces que son estudiosos, que pueden ser ascendidos”, analizó.

Respecto a si sumaran presentaciones como parte de la participación ciudadana abierta en el proceso de selección, García Vidal aseguró que es algo que deben analizar en el FOCIS.

Sobre Vittar

Vittar ejerció la abogacía entre 1987 y 2008. Antes de incorporarse al tribunal, fue prosecretario del Senado provincial, concejal de la ciudad de Salta y diputado provincial por dos mandatos por el extinto partido Renovador. García Vidal cuestionó, además, la continuidad de funcionarios en distintos organismos provinciales y apuntó contra la actuación del Senado en los procedimientos de designación.

Vittar integra la Corte desde noviembre de 2008. Fue designado durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey y recibió nuevas designaciones en 2014 y 2020 ya bajo la gobernación de Gustavo Sáenz y bajo el régimen anterior, que establecía mandatos de seis años con posibilidad de renovación. Su gestión vence en noviembre de 2026

El artículo 156 de la Constitución de Salta, reformado en diciembre de 2021, establece que los jueces de la Corte son nombrados por el Poder Ejecutivo, previo procedimiento participativo de la ciudadanía y con acuerdo del Senado en sesión pública. También dispone que duran diez años en sus funciones y que no pueden ser nombrados nuevamente.