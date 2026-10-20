YPF: la jueza Preska anuló la condena por millones contra Argentina

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF, realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución, conocida este martes 20 de octubre, formalizó la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el pasado 27 de marzo había revocado la sentencia millonaria contra el Estado argentino.

El fallo original, dictado por Preska en septiembre de 2023, había considerado que la Argentina incumplió obligaciones previstas en el estatuto de YPF al nacionalizar el 51% de las acciones sin realizar una oferta de compra a los accionistas minoritarios.

Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó que la magistrada había interpretado incorrectamente la legislación argentina, por lo que anuló la indemnización establecida en primera instancia.

La nueva resolución representa un paso favorable para el Estado argentino, que queda liberado de aquella condena mientras se mantenga vigente el fallo de segunda instancia.

El juicio todavía no terminó

Pese a la decisión, el litigio aún tiene una instancia pendiente. Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos para llevar adelante el reclamo, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la sentencia favorable a la Argentina.

El máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta intervenir. En caso de rechazar el pedido, quedará firme la resolución que anuló la indemnización.

De esta manera, el país consiguió cerrar la causa en primera instancia, aunque el desenlace definitivo dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema estadounidense.