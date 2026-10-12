Salta despliega un amplio operativo sanitario por el "Octubre Rosa"

Con el objetivo central de reducir los índices de mortalidad y facilitar el acceso a la salud preventiva, la provincia de Salta puso en marcha un abordaje territorial estratégico bajo la campaña global "Octubre Rosa".

La iniciativa coordina a las distintas áreas operativas, el Programa de Promoción de la Salud y los hospitales municipales para descentralizar los estudios de control. La propuesta cobra relevancia al considerar que esta patología representa cerca del 25% de los nuevos diagnósticos oncológicos femeninos a nivel mundial, por lo que las acciones buscan acortar las brechas de acceso a la mamografía y los exámenes ginecológicos de rutina.

El despliegue abarca una diversa gama de actividades operativas y de difusión adaptadas a la realidad de cada municipio. En localidades como Pichanal, se dictó un esquema de mamografías a demanda y sin necesidad de orden médica previa durante bloques vespertinos, mientras que en Embarcación, Colonia Santa Rosa y La Unión se disponen turnos protegidos para ecografías, toma de muestras de PAP y tamizajes de VPH.

La concientización comunitaria también se traslada a las calles mediante bicicleteadas, caminatas saludables y talleres interactivos con "bingos preventivos" en zonas como El Quebrachal y Rivadavia Banda Sur.

La estrategia sanitaria incluye además intervenciones focalizadas por parte del equipo del Programa de Promoción de la Salud y la Residencia Interdisciplinaria en Atención Primaria (RIAPS), quienes trasladan stands informativos, maquetas interactivas para el autoexamen y unidades móviles a instituciones clave.

Este circuito contempla operativos con controles integrales y consejería en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Mujeres, la Alcaidía local, el Polo Integral de las Mujeres y colegios profesionales, asegurando que la prevención del cáncer de mama y cuello uterino alcance a toda la comunidad.